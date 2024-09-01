Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar ile Ayşe Yaşar'ın kızları Nisa Nur ile Adalet-Zafer Erkurt'un oğulları Ömer Faruk, dün akşam düzenlenen törenle evlendi.

Altınkaya Arena Salonu'nda düzenlenen düğün merasimine Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi başkan yardımcıları ve üyeleri, önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Zühtü Arslan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum eski Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.