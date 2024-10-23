Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. İsmail Dilber başkanlığa devam ederken Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildi.

Ankara’da TÜFAD Prestiğe Hotel Toplantı Salonu’nda yapılan ve İsmail Dilber’in tek aday olarak girdiği seçimde Çorum TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy ve genel kurul delegeleri Hayrettin Karaca, Hüseyin Ulusoy ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu katıldı.

TÜFAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu sonunda İsmail Dilber başkanlığındaki yönetim göreve devam etti.

Çorum Dernek Başkanı Yasin Ecevit Aksoy ilk kez genel merkez yönetim kurulu yedek üyesi oldu. Yasin Aksoy kendisini genel merkez yönetim listesine alan Genel Başkan İsmail Dilber ve kendisini hiç yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.