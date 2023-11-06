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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren yaşlı adam tüfekle yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere Tuğcu köyünde yaşayan 72 yaşındaki Arif Duraklıoğlu, tüfeğiyle kendini vurdu.

Silah sesinin duyan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duraklıoğlu’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durakoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.