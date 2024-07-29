Alınan bilgiye göre Akkent 4. Cadde'de yaşayan Ali Gözübüyük (68)'ten uzun süre haber alınamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamet penceresinden içeri giren ekipler Gözübüyuk'ü hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözübüyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet