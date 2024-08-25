Çorum’da yaşlı bir kadının evine ateş edildi.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ekin 3. Sokak’ta yaşlı bir kadının yaşadığı dairenin camlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede sokak üzerinde 2 adet boş kovan tespit edilirken saçmaların isabet ettiği ikametin camlarında hasar meydana geldi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması çalışma başlattı.