Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor’da transfer çalışmaları sürüyor Yeşil siyahlı kulüp son olarak eski futbolcusu Yavuz Burak Aykaç ile bir kez daha buluştu.

Bundan önce iki kez farklı sezonlarda Mimar Sinan forması giyen Yavuz Burak Aykaç eç sezon aranın ardından yeniden eski takımı ile anlaştı.

1998 Konak doğumlu Yavuz Burak Aykaç Yeşiltepespor’da başladığı futbol hayatında 2011yılında Çorum’da Gençlik Çepnispor’da ilk kez forma giydi.

Ardından 1907 Gençlikspor, Anadolu Anadolu FK takımlarında oynadıktan sonra Çorum FK alt yapısına transfer olan Yavuz Burak Aykaç 2017-18 sezonunda kırmızı siyahlı takımda profesyonel imza attı.

Bir sezon sonra amatöre dönerek Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Eti Lisesi sonraki sezon Sungurlu Belediyespor takımlarında BAL’da forma giydikten sonra bir sezon Hoçvanspor’a transfer olan Aykaç 2019-20 sezonunda Gençlik Mimar Sinanspor ile anlaştı. Bir sonraki sezon BAL’daki temsilcimiz Çorum Anadolu FK ardından yeniden Gençlik Mimar Sinaspor forması giyen Aykaç önceki sezon Sungurlu Belediyespor geçen sezonda ilk yarıda Ulukavakspor ikinci yarıda ise Sorgun 1071spor takımlarında forma giydi.

Yeni sezon için eski hocası Hüseyin Eğer’in daveti üzerine yeniden Mimar Sinan’a dönen Yavuz Burak Aykaç As Başkan Abdullah Şamil Arslan’ın katıldığı törenle yeşil siyahlı kulüple anlaştı.

Arslan anlaşmanın her iki tarafada hayırlı olmasını diledi. Aykaç ise yeniden Mimar Sinan forması giyecek olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek BAL’da takımımızı ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.