Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, Gazi ve İnönü Caddesi’nde trafiği rahatlatmak için yaya üst geçit yapma vaadinde bulundu.

Kentin en işlek 2 caddesinde belirlenen noktalara asansörlü- yürüyen merdivenli yaya üst geçit yapacağını aktaran Burhan Sönmez, her iki caddede de trafiğin rahatlayacağını söyledi.

İnşa edilecek yaya üst geçitlerinden asansörler, özelikle engelli vatandaşların da kullanımına yönelik olarak hazırlanacağını ifade eden Sönmez, bunun yanısıra yürüyen merdivenler de yaşlıların güvenle ve rahatlıkla karşıdan karşıya geçişlerine de yardımcı olacağını söyledi.