Trabzon Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde yangın faciası yaşandı. Bir yayla evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangın faciasında 3 kişi hayatını kaybetti. Trabzon'un Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda Arif Altuntaş’a ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YAYLA SAKİNLERİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangın bir anda tüm evi sardı. Yangını gören komşular müdahale etmeye çalıştı. Komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

3 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yayla evindeki yangın faciasında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangın faciasından sonra geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.