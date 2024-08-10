Çorum İl Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Akşemseddin Camiinde, Nasreddin Hoca etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Yaz Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik öncesinde konuşma yapan Müftü Yıldırım, böyle etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, “Nasrettin Hoca’yı birleştirici ve bütünleştirici olarak tanımak, geleneksel kültürümüzün en önemli değerini nesilden nesile aktarmak bizim görevimizdir. İnsanları güldürürken düşündürmüş ve zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. Bu nedenle biz de yaz Kur’an kursunda okuyan öğrencilerimizi eğlendirmek ve vakitlerini iyi değerlendirmek açısından bu tür sosyal aktivitelere önem veriyoruz” dedi.

Müftü Yıldırım, yaz tatili boyunca Kur'an kurslarına katılan tüm öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Müftü Yıldırım’ın konuşmasının ardından çeşitli yarışmalar düzenlendi.