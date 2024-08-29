Çorum Belediyesi Yaz Spor Okullarında toplam dört bin kursiyer değişik branşlarda spor yaptı.

Çorum Belediyesine ait spor tesislerinde yapılan çalışmalarda en fazla ilgi yeni hizmete açılan iki yüzme havuzunda 932 kursiyer eğitim aldı.

Gülabibey Yüzme Havuzunda 484, Ulukavak Yüzme Havuzunda ise 448 kursiyer yaz boyunca eğitim aldılar.

Mevlana Spor Tesisinde Kadın Fitnes de 220, güreşde 40, karatede 45 ve judo da ise 20 olmak üzere toplam 325 sporcu eğitim aldı.

Kale Mahallesi Spor Tesisinde 15-17 yaş bayan fitnesde 88, erkek fitnesde 200, cimnastiktekte 190 Karate’de 103, judo da 35, Taekwondo da 60 olmak üzere toplam 676 kursiyer yaz boyunca eğitime katıldılar.

Ulukavak Mahallesi Spor Tesisinde ise cimnastikte 214, güreşde 65, Judo’da 87, Karate’de 71, 15-17 yaş bayat fitnesde 30 erkek fitnesde 30 olmak üzere toplam 497 sporcu çalışmalara katıldı.

En fazla sporcunun eğitim aldığı tesis ise Buhara Kültür Merkezi oldu.

Fitnesde 333, Yüzme’de 318, Step Aerobikde 201, Buz pateninde 172, basketbolda 162, voleybolda 155, badmintonda 52 ve masa tenisinde ise 48 olmak üzere toplam 1570 sporcu bu tesisde yaz boyunca eğitim aldı.