1-3 Kasım tarihlerinde Türkiye Yazarlar Birliği, STK Genel Müdürlüğü, Hitit ve Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Şehir Tarihi Yazarlar Kongresine katılan yazarlar ve akademisyenler İskilip’i ziyaret edecekler.

Fikret Kısar bir süre önce vefat eden, İskilip sevdalısı Mehmet Doğan’ın, hayalim dediği kongrenin onun anısına düzenlendiğini belirtti.

Kısar programla ilgili yaptığı açıklamada, “Mehmet Doğan İskilip’in tanıtımı için düzenlediğimiz sempozyum, panel ve konferanslarda bizi yalnız bırakmamıştı. En son Yunus Emre Kaymamımızla düzenlediğimiz Akşemseddin Panelinde Hacı Bayram Veliyi anlatmıştı. 3 Kasım Pazar günü İskilip’e gelecek akademisyen ve yazarlar İskilip Ulu Camii, yöresel ürünler pazarı, İskilipli Alimler Müzesi ve Atıf Hoca kabir ziyaretinde bulunacaklar. Bu ziyaretlerin ardından saat 12:00’de Şeyh Yavsi Camii’de Mehmet Doğan ve tüm şehitlerimizin ruhları için Mevlid okunacaktır. Elmalı Köyünde Ahmet Çarkacı arkadaşımızın İskilip Dolması ikramından sonra yazarlar ve akademisyenler, İskilip Evlik köyünde bulunan Akşemseddin Hazretlerinin 600 yıllık çivisiz çatma camii, çilehanesi ve oğlu Nurulhüda’nın mezarını ziyaret edecekler” dedi.