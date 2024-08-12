AYLİN GÜNEŞ ÇINAR-HAVVA ESİNTİ

MasterChef’e 2022 yılında yarışmacı olarak katılan Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca kardeşler kendilerine özgü orjinal tariflerden oluşan ‘Ye Kanat’ı Çorumlularla buluşturdu.

Dün Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi Numara 51/A adresinde hizmete giren restoranın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Türk İş İl Temsilcisi Adil Üçtepe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve davetliler katıldı.

Programa katılan protokol üyeleri Karaca kardeşlere hayırlı olsun diyerek bol kazanç temennisinde bulundular.

Yunus ve Emre Karaca kardeşler, Pamukkale Üniversitesi’nde aşçılık bölümünden mezun olduklarını belirterek, İstanbul’da çalışırken ‘Ye Kanat’ markasını kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Mesleki hayatlarını daha önce Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde de sürdürdüklerini ifade eden Karaca kardeşler, “Sürdükten sonra bir süre uluslararası yarışmalara katıldık. Master Chef’e başvurduk. 3 eleme ile geçtikten sonra Master Chef yarışmasına seçildik. bir süre ona yarıştık yarıştıktan sonra final bölümünde elendik.” dediler.

Restoranda ağırlıklı olarak kanat çeşitlerinin olduğunu aktaran Karaca kardeşler, “Barbüke soslu çheddar soslu, acı soslu, normal kendi marinasyon kanatımız var. 2 aşamadan geçiyor 1 salamura sos 2. normal marina sos yapıyoruz ve sonrada sunuyoruz. Bir de kanat yemek istemeyen için de köfteniz var. Kendi yapımımız kuzu kaburga ve dana döşeği yapıyoruz” diye konuştular.