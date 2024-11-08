YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi ve YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Onur Akyazıcı, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette Yunus Emre Bilgi ve Onur Akyazıcı, Çorum’daki enerji altyapısına yönelik devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da bilgi verdiler.

Bölgedeki kaliteli ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine yönelik mevcut çalışmalar ve yeni projeler hakkında görüşme sağlanarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde 3 milyondan fazla kullanıcısına kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlayan YEDAŞ, bölgedeki enerji altyapısının sürekliliğini sağlamak adına bakım ve onarım faaliyetlerine de önem verdiğini kaydeden Yunus Emre Bilgi ve Onur Akyazıcı, son dönemdeki çalışmaları anlattılar.

Enerji hatlarının düzenli bakımının yapılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Bu çalışmalar, enerji kesintilerinin önlenmesi, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve olası arızaların daha hızlı tespit edilerek çözüme kavuşturulması amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.