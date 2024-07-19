İskilipli Atıf Hoca Parkı’nın yanına yapılacak olan Çorum Barosu yeni hizmet binasının ihalesi önceki gün yapıldı.

Ankara’da Barolar Birliği’nde yapılan ihaleye 30’a yakın firma katıldı. İhaleyi 45 milyon 600 lira bedelle Ankara firması aldı.

KALIPCI’DAN DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, desteklerinden dolayı Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ile Av. Oğuzhan Kaya’ya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan’a teşekkür etti.

5 kattan oluşan 2050 metrekarelik yeni hizmet binasının içerisinde kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonları yer alacak.

Baro binasının inşaatına Ağustos ayında başlanması bekleniyor.