Alaca Belediyespor’da Oktay Yelkuvan başkanlığındaki yönetim yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonunda Alaca Belediyespor’da yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Kulüpte geçtiğimiz yıllarda forma giymiş ve yöneticilik yapmış isimlerde oluşan yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak Mehmet Akif İslamoğlu üye olarak Cuma Kulak, Ramazan Karakoç, Yasin Gürses, İsmail Ataç ve İsmail Şahan yedek üye olarak ise Hüseyin Coşkun Coşkun, Muhammed Emin Doğan, Uğur Akyol, Vedat Ali Seyhan, Sezai Şahin, Faik Yıldırım ve Serdar Tufan yer aldı.

Teknik Direktör Alper Bulut oldu

Yeni yönetim kurulu görev dağılımının ardından yeni sezonda takımı Alper Bulut’a teslim etti. Uzun yıllar Alaca Belediyespor’da forma giyen ve halen Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Alper Bulut yeni sezonla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.