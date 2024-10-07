Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor, sezonun beşinci galibiyetini İstanbulspor deplasmanında aldı.

Konuk ekip maça hızlı başladı ve Ryan Mendes'in golüyle 8. dakikada öne geçti. Mendes, 36'da kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti, Kocaelispor devreye 2-0 önde girdi.

Son yarım saatlik bölüme 2-0'la girilirken Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik skoru belirleyen golü kaydetti. Kocaelispor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.