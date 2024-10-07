Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

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, sezonun beşinci galibiyetini  deplasmanında aldı.

Konuk ekip maça hızlı başladı ve Ryan Mendes'in golüyle 8. dakikada öne geçti. Mendes, 36'da kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti, Kocaelispor devreye 2-0 önde girdi.

Son yarım saatlik bölüme 2-0'la girilirken Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik skoru belirleyen golü kaydetti. Kocaelispor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Editör: Çorum Hakimiyet