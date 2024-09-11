Trendyol 1. Lig'de 5 hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Yeni Malatya-Çorum FK maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut, Samet Özkul ve Erdem Demirtaş yapacak.
28 yaşındaki genç hakem bugüne kadar Çorum FK'nın 3 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 3 maçın ikisinden mağlubiyet ile ayrıldı, 1 maç ise galip geldi.
Editör: Fatih Battar