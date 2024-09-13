Ahlatcı Çorum FK'nın 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Milli ara nedeniyle yaklaşık 1 haftadır Bolu'da kampta bulunan Yeni Malatyaspor, ilk puan veya puanlarını almayı hedeflediği Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına dün de Koru Otel Nurettin Saykan Sahası'nda yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde yapılan antrenmanda Ahlatcı Çorum FK maçının taktiğinin çalışıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip bugün yapacağı idmanla Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.