Yeni Malatyaspor’da şok gelişme.

Lige katılmayacağını açıklayan sarı kırmızılı kulüp dün itibari ile alt yapısından yetişen 25 futbolcunun lisansını çıkardı ve önümüzdeki haftadan itibaren maçlara çıkacağı öğrenildi.

Depremin ardından iki sezon lige katılmama kararı alan Yeni Malatyaspor bu sezonda aynı talepde bulunmuş ancak Futbol Federasyonu bunu kabul etmemişti.

Ligin ilk haftasında Pendikspor ile oynaması gereken maça çıkmayan ve hükmen mağlup sayılan üç puanı silinen Yeni Malatyaspor dün şok bir hamle yaparak alt yapısından yetişen ve kiralık olarak gönderdiği 25 futbolcusunu geri çıkararak lisansları çıkardı.