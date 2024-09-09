Ahlatcı Çorum FK'nın milli ara dönüşü 14 Eylül Cumartesi günü, 5. hafta maçında konuk olacağı Yeni Malatyaspor'da Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in devreye girmesi üzerine takım Bolu'da kampa alındı.

6 Şubat depremleri sonrası büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya olan ve bu sezonun ilk maçına da çıkamadığı için 3-0 hükmen yenik sayılan Yeni Malatyaspor'un biraz olsun toparlanabilmesi için kamp programı hazırlandı. Sarı-kırmızılı ekip, dün teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde Bolu Koru Otel'de kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Nurettin Saykan Sahası'nda yaptığı antrenmanlarla Çorum FK maçına hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK maçından puan ya da puanlar alarak siftah yapmayı hedefliyor.