Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yapan kırmızı-siyahlı takım, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarınıhafta sonu çift idmanla sürdürdü.

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Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, çift antrenman ile Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Editör: Murat Karasu