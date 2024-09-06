Ahlatcı Çorum FK'nın milli aranın ardından, 5.hafta maçında konuk olacağı Yeni Malatyaspor'da heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Ekonomik sorunlarla boğuşan ve ilk hafta maça bile çıkamayan Yeni Malatyaspor'da Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yaptığı açıklama camiayı umutlandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeni Malatyaspor için güzel şeyler yapacağını ifade ederken, "Buna çalıştım. 1-2 gün sonra Malatyaspor için ne yapacağımı göreceksiniz. Güzel şeyler yapacağız. Malatyaspor olmazsa olmazımız. Ben de Malatyasporluyum" ifadelerini kullandı.