Çağrı Öztopcu ve Mustafa Güneş’in sahip oldukları Yeni Nesil Ocakbaşı dualarla hizmete girdi.

Üçtutlar Mahallesi Anadolu 4. Sokak numara 13 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Yeni Nesil Ocakbaşı’nın açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından işletme sahibi Çağrı Öztopcu ve Mustafa Güneş, davetlilere Yeni Nesil Ocakbaşı’nın lezzetlerinden ikram etti.

Firma hakkında bilgi veren Çağrı Öztopcu, “8 yılı aşkın süredir Fiore Cafe Bistro olarak faaliyet vermekte olan firmamızda konsept değişikliğine giderek Ocakbaşı Restoran olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Nezih ortamda müşterilerimize Adana, kuzu ciğer, tavuk, kuzu eti, kanat şiş kebap çeşitlerinin yanı sıra Adana, kuzu ciğer, tavuk, kuzu eti dürüm menüleriyle hizmet vermekteyiz” dedi.

Öztopcu ayrıca “Erzurumlu ustamızın hazırladığı Erzurum’un meşhur Cağ Kebabını da Cumartesi günleri Çorum halkının damak lezzetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ocakbaşı menülerinin yanında ikram olarak haydari, mevsim salatası, soğan sövüş, ezme, tatlı ve semaver çayı ikram ettiklerini belirten Öztopçu, tüm sendikalara yüzde 10, öğrencilere yüzde 15 ve toplu yemek organizasyonlarına da yüzde 10 indirim yaptıklarını söyledi.