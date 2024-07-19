Bolu kampında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan; "Yeni sezonda yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getiren Yazgan, bu yıl da yine en kötü play off içinde olmak istediklerini ifade ederek; "Bolu'da kamp yapıyoruz. 3 tane yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Daha da katılacak olanlar var. Bu sene de tabi ki play-off'un içinde bulunmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonluktan dolayı üzgünüz. Biz geçen sene harika bir futbol oynadık. Bodrum'da da galibiyeti haketmiştik ama olmadı. Artık bunlar geçmişte kaldı. Şimdi yeni sezonda yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.