Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çorum gençliğinin ve amatör spor kulüplerinin büyük ihtiyacı olan fitnes salonu için çok önemli bir adım attı.

Yeni Spor Salonuna modern ve büyük bir fitnes salonu için gerekli aletleri alarak montajına başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum gençliğinin ve amatör sporcuların çalışmasına imkan sağlayacak fitnes ve kondisyon salonunun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Uzmanların verdiği bilgiye göre fitnes ve kondisyon salonunda göğüs kasları için Bench Pres, Chest Pres Machine, Pectoral Fly Benc Press, Dumbell ve Cable Makinası, Sırt Kasları için Lat Pulldown, Seated Row, Cable İstasyonu ve Serbest Ağırlık ekipmanları (dumbell ve Bar), Omuz kazları için Shoulder Press, Serbest Ağırlıklar, Power Rack ve Peck Dck Fly Machine Bacak Kasları İçin, Leg Press, Leg Extension ve Leg Curl Makinaları ve Serbest Ağırlıklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Yeni Spor Salonu Devane sahasına bakan tarafındaki alana kurulan fitnes salonunda ön ve arka kol kaslar içim hem makinalar hem de serbest ağırlıklardan oluşan 17 şer adet ana fitnes aleti bulunduğunu bu aletlerde göğüs, sırt, omuz, bacak ve koldaki tüm kasları çalıştıracak aletve makinelerin bulunduğunu söyledi.

Çağlar ayrıca Kardiyo için koşu bandı, eliptik, yatay bisiklet ve kürek ergometrisi bulunan aletlerin her sporcunun hedef kas grubunu geliştirmeye yönelik malzemeler bulunduğunu belirterek ‘En kısa sürede bu salonumuzu hizmete açarak Çorum amatör sporcularının hizmetine sunmak istiyoruz. Bu tesis tüm spor branşlarındaki sporcularımızın fiziksel gelişimine büyük katkı sağlayacaktır’ dedi.