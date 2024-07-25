Yeniden Refah Partisi İl Siyasi İşler Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, çiftçilerin yaşadığı problemlerle ilgili açıklama yaparak çözüm önerilerinde bulundu.

Buğday üreticilerinin, buğday fiyatlarının aşırı düşük olması nedeniyle geçimlerini sağlamakta güçlük çektiğini belirten Muhammed Emin Zorlu, “Buğday fiyatlarının maliyetlerinin çok altında kalması, kıymetli üreticilerimizi borç batağına sürüklemekte ve tarımsal faaliyetlerinin sürdürebilirliğini imkânsız hale getirmektedir” dedi.

Tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Zorlu, çiftçilerin emeğinin ülkenin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Zorlu, çiftçilerin refahlarının artırılması için bazı hususlara dikkat çekerek, çözüm önerileri de açıkladı.

İşte Zorlu’nun açıklaması:

“Maliyetlerin Artması: Tarım sektöründe maliyetler her geçen yıl artmakta, mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi temel girdilerdeki fiyat artışları çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Buna karşın buğday fiyatlarının düşük kalması, çiftçilerin maliyetlerini karşılayamamasına neden olmaktadır. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için ürün fiyatlarının, maliyetlerin üzerinde belirlenmesi gerekmektedir.

Ürün Desteklemeleri: Devletimizin tarım sektörüne verdiği destekler, çiftçiler için hayati öneme sahiptir. Ancak mevcut desteklemeler, artan maliyetleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Buğday üreticilerine verilen desteklerin artırılması ve çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

Pazar Sorunu: Çiftçiler ürünlerini pazarlama konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Pazarın dar olması ve alıcıların fiyatları baskı altında tutması, çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşabilmesi için devletimizin gerekli önlemleri alması ve çiftçilere pazar olanakları sunması gerekmektedir.

Kredi Borçları ve Finansman Sorunları: Tarım sektörü, yüksek maliyetler nedeniyle genellikle kredi borçlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ancak düşük buğday fiyatları, çiftçilerin kredi borçlarını ödeyememesine neden olmakta ve finansman sorunları yaratmaktadır. Bankaların çiftçilere daha uygun koşullarda kredi vermesi ve borç yapılandırmaları konusunda kolaylık sağlaması gerekmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Buğday fiyatlarının maliyetlerin üzerinde belirlenmesi ve çiftçilerin emeğinin karşılığını alması sağlanmalıdır. Devlet desteklemeleri artırılmalı ve tarım sektörüne verilen teşvikler genişletilmelidir. Çiftçilere yeni pazar olanakları sunulmalı ve ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması sağlanmalıdır. Bankaların çiftçilere yönelik kredi koşulları iyileştirilmeli ve borç yapılandırmaları konusunda kolaylık sağlanmalıdır. Tarımda kullanılan girdilerin fiyatlarının kontrol altına alınması ve çiftçilere ucuz girdi temini sağlanmalıdır.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, çiftçilerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alabilmesi, tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve ülkemizin gıda güvenliğine katkıda bulunmak için bu konularda acil önlemler alınmasını talep etmekteyiz. Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, çiftçilerimizin yanında olduğumuzu ve onların haklarını savunmak için elimizden geleni yapacağımızı beyan ediyoruz.” (Haber Merkezi)