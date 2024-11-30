Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bugün 13.00-16.00 saatleri arasında Saat Kulesi civarı PTT yanında üye kayıt standı açacak.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, “Üye oranı ve oy oranı bakımından 600 bin üyeye sahip Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi olan Yeniden Refah Partimizin çatısı altında sizleri de görmekten mutluluk duyacağız. Bizler bir takım devlet imkânları, iktidar gücü ile değil bizlere partimize inanmış siz değerli hemşehrilerimizin teveccühü ile gün ve gün hızla büyüyoruz. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın 1969 yılında temelini attığı bu kutlu davamızın bugünkü mensupları ve temsilcileri olarak emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımak bizlerin vazifesidir. Bu vesile ile Çorumlu hemşehrilerimizin de katkıları ile toplumumuzun refahı ve huzuru için yargıda adalet paylaşımda adalet önce ahlak ve maneviyat diyerek bu yolda genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın yanında yol yürümeye destek olmaya sizleri çağırıyor partimize üye olmaya davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)