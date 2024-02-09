Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmaları kapsamına Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciğini ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti SKM Başkanı Mustafa Kılıç ile birlikte Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Aşgın ve beraberindekiler, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya geldi.

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, Cumhur İttifakı tarafından Çorum Belediye Başkan adayı gösterilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti. Başkan Aşgın’a destek mesajı veren Aydın, “Çorum’da Cumhur İttifakının adayı olarak sizlerin her zaman yanındayız. Allah yardımcınız olsun” dedi.

‘BAŞKANIMIZA KEFİLİZ’

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Çorum’da Cumhur İttifakının güzel bir işbirliği örneği ortaya koyduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum için önemli hizmetlerde bulunduğunu ve bundan sonra da çalışmalarına devam edeceğine yürekten inandıklarını belirten Çıplak, “Biz Sayın Başkanımıza kefiliz. Sözüne ve özüne eminiz. Kendisiyle çalışmaktan mutluyuz. Cumhur İttifakı’nın geneldeki yansımasını biz Çorum’da daha çok hissettirmek amacıyla istişare içerisinde çalışacağız. Allah’ın izniyle, hakkaniyetli ve adaletli bir yönetim anlayışı 31 Mart seçimlerinden sonra da yeniden iş başında olacak” diye konuştu.

AŞGIN’DAN ‘CUMHUR İTTİFAKI’ VURGUSU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyarette yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı birlikteliğinin Çorum’a ve Türkiye’ye güç kattığına vurgu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin ortak adayı olarak seçim çalışmalarını yürüttüklerini belirten Başkan Aşgın, “Kardeşlik nasıl olur, kırmızı çizgiler nasıl en güzel temsil edilir Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tüm dünyaya gösteriyor. Bu ve özellikle “Yenikapı” ruhu dediğimiz ruh çok diri bir şekilde hamdolsun devam ediyor. İki lider, özellikle 15 Temmuz başta olmak üzere birçok oyunu boza boza geliyor. Eğer bu birliktelik olmasaydı, Libya’da, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Karabağ’da şu anki gündem çok farklı olabilirdi. Bu anlamda bu birliktelik sadece bizim umudumuz değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içerisindeki 85 milyonun umudu değil, tüm mazlum coğrafyaların, tüm Türk-İslam coğrafyalarının umududur. Daha yapacağımız çok şey var. Musul, Kerkük, Doğu Türkistan, birçok İslam coğrafyasında, Türk İslam coğrafyasında bu ittifakla başaracağımız çok şey var. Kuzey Kıbrıs ve Gazze'deki mazlumlar var. Bu anlamda bu ittifakın ulusal düzeyde çok güçlü bir şekilde devam etmesi bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakının adayı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin bekası için ömrünü feda etmiş Devlet Bahçeli gibi büyüğümüz demişler ki; adayımız Halil İbrahim Aşgın. Bu benim çocuklarıma torunlarıma bırakacağım çok onurlu ve çok şerefli bir mirastır. Ben hem Sayın Devlet Bahçeli’ye hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu hassasiyete göre hareket edeceğiz. Nasıl ki o büyüklerimiz çok hassas bir şekilde bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkıyorlarsa biz de yerelde ittifakı en üst düzeyde Allah'ın izniyle muhafaza edeceğiz. Devletimizin, milletimizin yücelmesi için en üst düzeyde hassasiyetimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart 2024 seçimlerinin Çorum için bir milat olacağını kaydeden Başkan Aşgın, şehri geleceğe taşıyacak çok önemli çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını belirtti. Sendika ve STK’larla her zaman işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden Başkan Aşgın, bundan sonra da sendikalar ve tüm STK’ların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. (Haber Merkezi)