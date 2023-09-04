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Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Ahmet Damar, 31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Birleşik Arap Emirlikleri'ne bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük muafiyeti sağlandığına dair kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE menşeli tarım ve sanayi ürünlerine vergi istisnası getirilmesi yönündeki 7545 ve 7546 sayılı kararları kapsamında, tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacağı belirtildiğini ifade eden DP İl Başkanı Ahmet Damar, AK Parti’nin tarımı bitirip kıtlığı getirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu kararlarda anılan ürünlerin çoğunun BAE'de üretilmeyen, hatta üretilmesi mümkün bile olmayan ürünler olduğunu ifade eden Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlanacağı üzere 2019 yılında da Sırbistan’dan büyükbaş hayvan eti ve ayçiçeği tohumu yağı başta olmak 59 farklı tarım ve gıda ürününün sıfır gümrükle ithaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı alınmış ve ithalat lobilerine haksız çıkar sağlanmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Gültekin uysal, “kalkınmayı tarımla başlatacağız, üretimle büyüyeceğiz” derken, anlaşılan iktidar, kendisine yakın bir takım ithalat lobilerine fayda ve çıkar sağlamak amacıyla, bazı ürünlerin ülkemize sözde ithalatına imkân verme politikasına devam etmektedir.

Demokrat Parti olarak bu kararın açık bir şekilde rekabet suçu teşkil ettiğini, ayrıca yerli üreticilerimize yönelik bir ihanet olduğunu hatırlatıyor, bu karar kapsamında muafiyet alacak olan kişi ve kurumları yakından takip ederek bu suç ortaklığını tüm yönleriyle açığa çıkartmak konusunda kararlı olduğumuzu vurguluyoruz.

Tarımsal üretimin ana girdilerinden olan gübre ve mazot fiyatları, üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, pamuk hasat döneminin yaklaştığı şu günlerde pamuk üreticileri büyük bir endişe yaşamaktadır.

Pamukta girdilerin yükselmesine rağmen fiyatların 2 yıldır sabit kalması, üretimin önündeki en büyük sıkıntıdır. Ayrıca desteklerin 500 kg ile sınırlı olması, daha fazla üretim yapan üreticileri adeta cezalandırmaktadır.

Son zamanlarda Dap gübresinin tonu 20 bin TL'ye yükselmiştir. Mazot fiyatı 40 liraya yaklaşmıştır. Zirai ilaç fiyatları da yüzde 200 dolayında artmış durumdadır. Üreticiler, bu şartlarda üretim yapmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtmektedir. Dünya borsalarında pamuk 59 TL iken, Türkiye borsalarında 46-47 TL dolaylarındadır. Tariş de tüccar ile aynı fiyatta pamuk kesmektedir.

Bu dönemde pamuk fiyatlarının zirve yapması gerekirken ne yazık ki dip yapmıştır. Ayrıca çok fazla çiğ düşmesi nedeniyle tüccarların pamuk almayı reddetmesi, ya da fiyatları 15-16 TL bandında tutması ihtimali yüksektir. Bu da pamuk üreticisinin iflası anlamına gelecektir.

Üreticinin 2024 yılında tarlaya girebilmesi için pamuğu 30 TL'den satması gerekmektedir. Eğer 15, 16, 17 TL'lerde pamuk satılırsa üreticiler önümüzdeki sezon tarlaya giremeyecektir. Bu dönemde devlet destekleri de çok önemlidir. Mazot gübre desteklerinin artırılmasının yanı sıra prim de artırılmalıdır. Devletin vereceği prim miktarı 8 TL olmalıdır.

Ülkemin güzel insanları, tarım bitti bitmek üzere, emeklinin yaşam hakkı kalmadı. Esnaf zaten zor durumda. Bu vatanı kolay kazanmadık ki kolay teslim edelim. Demokraside yönetimde çoğunluk vardır ama ülkemizde azınlığın söz sahip olduğu bir yönetim var. Onun için ey güzel ülkemin güzel insanları uyanalım ve silkinelim. Söz milletin diyelim.”