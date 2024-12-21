Yeşilay Çorum Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Dr. İsmail Türker Ejder'in genel merkez tarafından Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum 'u kapsayacak şekilde 13. bölge koordinatörü olarak görevlendirilmesinin ardından Yeşilay Çorum Şube Başkanlığı'na Bedriye Cengil seçildi.

Bedriye Cengil başkanlığındaki Yeşilay Çorum Şubesi yönetiminde şu isimler yer aldı; "Şükran Uzun, Mustafa Yaşar, Ahmet Çek, Göksel Tandoğan

Denetim Kurulu; "Selen Özakar Akca, Ömer Faruk Asmoğlu, Mustafa Solak"

Genel Merkez üyelikleri; "Bedriye Cengil, Selen Özakar Akca ve Ahmet Çek"