Yeşilay Kadın Kolları Komisyonu Üyeleri, Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından esnafların bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere ‘Yeşilay Elçileri’ projesi hayata geçirildi.

Çorum’da da Yeşilay Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Bedriye Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Elçisi seçtikleri Atalayoğlu Otomotiv işletmecisi Aylin Alveren ile birlikte Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ettiler.

Ziyarette esnafa projeyle ilgili bilgi verdiler.