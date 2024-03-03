Çorum'un İskilip ilçesinde 400 öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay tarafından geliştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında düzenlenen eğitimde teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıklarının zararları anlatıldı.

65 Yeşilay gönüllüsü tarafından verilen eğitimde öğrencilere bağımlılıktan uzak durma ve kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Yeşilay İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi yağlı, verimli bir eğitim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

Çağımızda genç neslimizi tehdit eden sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı bağımlılıklara karşı mücadelenin çok yönlü yapılması zaruriyeti vardır. Bu mücadele de ne aile, ne okul ne de kamu kurumları, ne de sivil toplum örgütleri birbirleriyle dayanışma içerisinde koordineli bir şekilde mücadele vermeden başarılı olma imkanı yoktur.

Bu yüzden Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde genç neslimizi tehdit eden bu zararlı alışkanlıkların bertaraf edilmesi için verilen mücadelenin önemi çok büyüktür. Zararlı alışkanlıkları bulunmayan gençlerimizin Yeşilay bünyesinde toplanması ve faaliyetlerine katılması ayrıca ebeveynlerin Yeşilay Cemiyetine sahip çıkmaları maddi manevi desteklemeleri çok önem arz etmektedir. İskilip İlçemizde de temsilcilik faaliyetlerine başlayan Yeşilay Cemiyetimizin ilçemizde tanınması faaliyetlerinin artırılması, halkımızın sahip çıkması için bu tür etkinliklerin artırılarak devam etmesi inancı taşımaktayım.

İlçemizde 1 Mart Cuma günü geniş çaplı yapılan bu etkinliğin organizesinde emeği geçen Başta Çorum Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya , ulaşım imkanı sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil ibrahim Aşgın'a, eğitim veren Yeşilay uzmanlarımızın konaklaması ve ağırlanmasında katkılarını esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Ramazan Polat'a ve İskilip Ebussuud Efendi Vakfı'na, organizasyonda emeği geçen milli eğitim kurumu personeline Yeşilay İskilip İlçe Temsilciliği olarak şükranlarımızı sunarım.”