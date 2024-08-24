Yeşilay Çorum Şubesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Sağlıklı Yaşam Eğitim Programı kapsamında eğitim programı düzenledi.

Eğitimler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde kalan 60 çocuk ve 60 personel ile birlikte yürütülen programda, ‘Tütün Bağımlılığı’, ‘Sağlıklı Yaşam’, ‘Yeşilay Faaliyetleri’ ve ‘Gönüllülük’ başlıklarında eğitimler verildi. Eğitimin sonunda ise tüm katılımcılar Yeşilay Çorum Şubesini ziyaret ettiler.

Eğitim programı tamamlandıktan sonra ise korunma ve bakım altında bulunan çocuklara İtfaiye Parkı’nda gençlik pikniği düzenlendi.

Piknikte Yeşilay Gençlik Komisyonu Üniversite öğrencileri ile kurum çocuklarının kaynaşması sağlanarak, sağlıklı yaşam etkinlikleri yapıldı. Çocuklar gün boyunca keyifli dakikalar geçirdiler.