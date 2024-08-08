Çorum Yetiştirme Yurdu'ndan ayrılanların geleneksel hale getirdiği Yurt Kardeşliği Pikniğinin 6'cısı 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çorum ve diğer illerin yanısıra yurtdışından çok sayıda Yurt Kardeşleri eş ve çocuklarıyla birlikte katılım sağlayacağı geleneksel piknik, 11 Ağustos 2024 Pazar günü 8.00-18.00 saatleri arasında Sıklık Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıl 6'cısını düzenleyeceğimiz etkinlikte bir araya gelerek, yemek ve eğlenceyi coşkulu bir kalabalıkla kutlamayı hedefliyoruz.

Çorum her sene olduğu gibi yine ev sahipliğini en iyi şekilde de gösterecektir. Pikniğimizin organizesinde emeği geçen Sevgi Yıldız, Ramazan Yıldız, Ercan Püsgüllü ve Hayri Şenöz'e, ayrıca pikniğimize maddi destekte bulunan gönül dostlarımıza teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz” denildi. (Haber Merkezi)