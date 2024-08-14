Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Sivas'ta dün 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,7 km altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BU TÜR DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Bu tür depremlerin devam edeceğini belirten Bektaş şu ifadeleri kullandı;

"Doğu Anadolu Fayı, Malatya, Sarılar, Deliler ve Ecemiş Fayları birlikte Sol yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemini oluşturur.

Bu fay sistemi üzerindeki 7,8 ve 7,5 depremleri Sarılar, Deliler, Ecemiş faylarınıda etkilediğinden bu tür depremler devam edecektir."

"YIKICI DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Öte yandan Bektaş paylaşımı sonrası bir takipçisinin sorusu üzerine "Deprem büyüklüğü hakkında kesin bir şey söylenemez. Ama yıkıcı depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız" dedi.