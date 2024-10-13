Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış sonrası yıldırım düştü. Yıldırım sonucu bir köy camisinin minaresi yıkıldı.

Çanakkale​'nin Biga​ ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur​ ve fırtına​, Sinekçi köyünde zarara yol açtı. Saat 16.30 civarında başlayan sağanak yağış ve dolu, özellikle köy yollarında su birikintilerine neden oldu.

Kuvvetli rüzgarla birlikte yıldırım düşmesi sonucunda köy camisinin minaresinin bir kısmı yıkıldı. Aynı bölgede yıldırım bir ağaca isabet ederek ağacı ortadan ikiye ayırdı. Korku dolu anlar köy sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, köye gelerek durumla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.