Bir sezon Çorumspor forması giyen teknik adam Mehmet Yıldırım yeni sezon için 2. lig Kırmızı Grupta mücadele eden Karaman Belediyespor ile Çorum FK’da bir sezon başınde görev yapan Teknik Direktir Aykan Atik ise 3. Lig 3.grupta mücadele edecek olan Viranşehir Belediyespor ile anlaştı.

Adıyaman Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor, Kışlaspor, Ortaklar Gençlikspor ve Adınbababaspor amatör takımlarında görev yaptıktan sonra geçen sezon bir dönem 1922 Konyaspor’da Teknik Direktör olarak görev yapan Mehmet Yıldırım 2002-2003 sezonunda lisanslı futbolcu olarak son Çorumspor’da forma giydi ve ardından da aktif futbol hayatını bitirerek teknik adamlığa başladı.

2020-21 sezonunda Çorum FK ile anlaşan ancak sezon başı kampında dönemin Başkanı Fatih Özcan ile yaşadığı görüş ayrılığının ardından lig başlamadan ayrılık kararı alan AykanAtik ise 3. lig 3. grupta mücadele edecek Viranşehir Belediyespor’da görev yaptı. Aykan Atik son olarak 2021-22 sezonunda beş ay süre ile Amedspor’da görev yaptı.