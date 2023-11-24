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İlimiz Bölgesel Yardımcı hakemlerine görev. Erdal Uncuer Kastamonu Özel İdarespor- Samsun Büyükşehir Belediyespor maçında Hatice Yıldırım ise Kaynaşlı Belediyespor- Geredespor maçında görev verildi.

BAL 6. grupta pazar günü oynanacak Kaynaşlı Belediyespor - Geredespor maçını Kırıkkale bölgesi hakemi Onur Aydoğan yönetecek yardımcılıklarını ise ilimizden Hatice Yıldırım ve Kırşehir’den Burhan Başpınar yapacak. Maçın dördüncü hakemide Kırıkkale’den Demetgül Asiltürk.

Cumartesi günü Kastamonu Hasan Doğan Spor tesislerinde Kastamonu Özel İdare ile Samsun Büyükşehir Belediyespor maçını Sakarya’dan Oğuzhan Çalışkan yönetecek. Yardımcılıklarını ise ilimizden Erdal Uncuer ve Bolu’dan Furkan Köknarız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tayfun Güz.