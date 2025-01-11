Okul Sporları Yıldız kızlar futsalda şampiyon Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

Final maçında Yatılı Bölge Ortaokulu’nu 6-2 yenen Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Merkez ve ilçelerden 15 okuldan 180 sporcunun mücadele ettiği yıldız kızlar futsal il birinciliğinde grup ve eleme maçlarını kazanan iki okul Mustafa Kemal Ortaokulu ile Yatılı Bölge Ortaokulu finalde karşılaştı.

Final maçında rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun oynayan Mustafa Kemal Ortaokulu Elif ve Aynur’un iki Azra ve Ecrin’in birer gollerine, Yatılı Bölge Ortaokulu Yağmur ve Zeynep’in golleri ile cevap verdi.

Sahadan 6-2 galip ayrılan Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.