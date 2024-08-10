Kastamonu İnebolu’da yapılan yıldız, genç milli takım kampına ilimizden altı sporcu mücadele etti. 1-10 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu İnebolu’da yapılan yıldız ve genç milli takım kampında yıldızlarda yıldızlarde sekiz erkek sekiz kız yıldızlarda da sekiz erkek sekiz kız olmak üzere toplam 32 sporcu mücadele etti. Kampta antrenör olarak Mersin’den Hasan Erdoğan, Nevşehir’den ŞŞervan Başcı, Sinop’tan Bekir Türker, Kastamonu’dan Tayfun Öz ve Adıyaman’dan Mehmet Kalkan görev yaptı.

Kampta gençler kategorisinde Çorum Belediyespor’dan Arda Kekillioğlu. Muhammed Fatih Candan, Sıla Günteki, Berat Özdemir ve Elizar Başar ile Çorum Gençlikspor kulübünden Halil İbrahim Zer mücadele etti.