İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Osmancık Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Gelgör’ün Millet İttifakı’nı PKK ve FETÖ şemsiyesi altında birleşmekle itham etmesi üzerine açıklama yaptı.

Millet İttifakı’nı terör örgütleri ve FETÖ ile bağdaştıran Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

İYİ Parti olarak mecliste “FETÖ araştırılsın” diye önerge verdiklerini fakat tamamının reddedildiğini hatırlatan Erkan Yıldız, “Masanın altında üstünde PKK, FETÖ arayana kadar ittifak ortaklarınıza bak. Resmi ortaklarınız Türklükten utanıyor, Türk bayrağından utanıyor. Hizbullah'a terör örgütü değildir diyenlerle ortak oldunuz. Bölgesel özerklik isteyenlerle birlikte hareket ediyorsunuz. 20 defa “FETÖ araştırılsın” diye önerge verdik, tamamına da ret verdiniz” dedi.

Millet İttifakı’nın ne terörle, ne PKK ile, ne de FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Yıldız, Cumhur İttifakı’na HÜDA-Par’ı hatırlatarak, ittifak ortaklarını gözden geçirmeye davet etti.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “3 - 5 kalabalık görünce şaşırmışsın, PKK demişsin, FETÖ demişsin. Siyaset sana göre değil, sen yoluna bak, ticaretine bak. Masanın altında üstünde PKK, FETÖ arayana kadar ittifak ortaklarınıza bak. Resmi ortaklarınız Türklükten utanıyor, Türk bayrağından utanıyor. Hizbullah'a “terör örgütü değildir” diyenlerle ortak oldunuz. Bölgesel özerklik isteyenlerle birlikte hareket ediyorsunuz. Diyordunya “benim partim olmaz, ben ticaretime bakarım.” Olduğun konumda ticaretine bak. Ahmet başkan boş ver siyaseti, mikrofon eline alınca insan şaşırıyor, sen de şaşırmışsın, rotanı kaybetmişsin. Yakında merak etme koltuğunu da kaybedeceksin.” (Haber Merkezi)