Okul Sporlarında Yıldız Erkekler Bilek Güreşi il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan yıldız kızlar sağ ve sol kol bilek güreşi il birinciliğinde merkez ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular gruplarda ilimizi temsil edecekler.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Sağ Kol : 40 KG: 1. Sadık Şair - İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu, 2. Şaban Bayoğlu - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3. Ali Berkay Şahin - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 4. Osman Yiğit - Alaca Ceritler Ortaokulu, 45 KG: 1. Hasan Talha Okumuş - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Halil Efe Baykal - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 3.Hamdi Kargınlı - İskilip Atatürk Ortaokulu, 4. Fatih Duran - Alaca Ceritler Ortaokulu, 50 KG: 1. Arda Serhat Yeniçeri - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 2. Cemal Çukur - İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu, 3. Hamza Gül - Alaca Ceritler Ortaokulu, 4. Musab Uçar - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 55 KG: 1. Abdulsamed Kılıç - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Ümit Gül - İskilip Atatürk Ortaokulu, 3. Umut Emin Kayıkçı - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 4. Osman Çapraz - Alaca Ceritler Ortaokulu , 60 KG: 1. Abdullah Hamza Uçar - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu 2. Mustafa Burak Akman - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu 3. Osman Sarsık - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, 4. Yuşa Gündüz - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 65 KG: 1. Fahreddin Oslu - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 2. Sadık Okçu - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3. Muhammed Furkan Benli - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 4.Erşah Demir - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, 70 KG: 1. Samed Topçu - İskilip Atatürk Ortaokulu, 70 KG: 1. Ali Er - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 2 Enes Can - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3.Fevzi Taş - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 4. Mert İsa Gorkmaz - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu

Sol Kol: 40 KG: 1. Sadık Şair - İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu, 2. Osman Yiğit - Alaca Ceritler Ortaokulu, 3. Ali Berkay Şahin - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 4. Şaban Bayoğlu - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 45 KG: 1. Hasan Talha Okumuş - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Hamdi Kargınlı - İskilip Atatürk Ortaokulu, 3. Batuhan Sülük - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 4.Muhammet Musap Çelik - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu , 50 KG: 1. Arda Serhat Yeniçeri - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 2.Cemal Çukur - İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu, 3.Hamza Gül - Alaca Ceritler Ortaokulu, 4.Mustafa Eker - Dodurga İmam Hatip Ortaokulu , 55 KG: 1. Abdulsamed Kılıç - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 2.Umut Emin Kayıkçı - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 3. Ümit Gül - İskilip Atatürk Ortaokulu, 4.Osman Çapraz - Alaca Ceritler Ortaokulu, 60 KG: 1. Abdullah Hazar Uçar - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Osman Sarsık - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, 3.Mustafa Burak Akman - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, 4.Alperen Çelik - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 65 KG: 1. Fahreddin Oslu - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 2. Sadık Okçu - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3. Muhammed Furkan Benli - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 4. Erşah Demir - Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, 70 KG: 1. Samed Topçu - İskilip Atatürk Ortaokulu , +70 KG: 1. Ali Er - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 2. Mert İsa Gorkmaz - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 3. Abdülkerim Biçer - Dodurga İmam Hatip Ortaokulu, 4. Fevzi Taş - Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu.