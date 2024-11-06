Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın kızı Melike Nur Kılcı, Alpay Demir ile hayatını birleştirdi.

Hacer & Yılmaz Kılcı çiftinin Sosyolog olan kızları Melike Nur ile İzmir’de Hava Astsubayı olarak görev yapmakta olan Leyla & Özay Demir çiftinin oğlu Alpay’ın düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düğün törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı 15 Temmuz Gazisi hemşehrimiz Turgut Aslan ve Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.