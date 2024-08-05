AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir gazetecinin geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi'ne işe alımlarda 'torpil yapıldı' iddialarına verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Çorum'un küçük işlerle değil, büyük resme bakması gerektiğini belirten Yılmaz;

“Yazık, yazık. Çorum resmin büyüğüne baksın. Küçük ayrıntılara takılıp niyetleri hiç üzüm yemek olmayan bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın. Resmin büyüğüne baksın. İşe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç. İşe ihtiyacı olan insanlar. Ne torpili siz bunlarla uğraştığınız sürece yapılan çalışmaların hizmetlerin hiçbir değeri yokmuş gibi bir anlam çıkar ne olur resmin büyüğüne bakın. Rica ediyorum sizden yok Ahmet alınmış yok Mehmet alınmış yazık. Çorum’da büyük bir enerji var ihracata yönelik, Çorum doludizgin koşuyor. Bu tür unsurları yapanlar Çorum’un enerjisini olumsuz etkilemek, Çorum’da moralleri bozmaya yönelik fırsatı değerlendiriyorlar.” şeklinde konuştu