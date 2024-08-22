SERGEN ARICI

Çorumlu pehlivanlar birlikte başladıkları güreş hayatlarının ardından yeni işlerinde de birlikte olmaya devam edecekler. Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezine birlikte kayıt yaptıran birlikte çalışan ve birlikte mezun olan Murat Kalender ve Musa Şahin yetiştikleri kurumda antrenörlük yaptılar şimdi de Uzman Asker sınavnda birlikte başarılı olarak Kastamonu’ya birlikte gidiyorlar.

Sınavları kazanarak Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi’nde güreş hayatına başlayan Murat Kalender ve Musa Şahin burdaki çalışmaların sonunda bir çok başarıya imza attılar. Bu başarıları sonunda güreş antrenörü olan ikili yetiştikleri kurumda antrenör olarak yine birlikte göreve başladılar.

Halk Eğitim’den güreş antrenörü olarak Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde çalışmaya başlayan Kalender ve Şahin katıldıkları sınavda başarılı olarak Uzman Asker olmaya hak kazandılar. İki antrenör Kastamonu’da yapılacak uzman asker eğitimine katılarak yeni görevlerine yine birlikte başlayacaklar.

Kalender ve Şahin, Merkez Müdürü Rıfat Ceylan ile tanışmaktan ve birlikte çalışmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirerek kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilediler.

İki antrenör için veda töreni düzenlendi. Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Güreş Antrenörü Abbas Eker ve Çorum Ata Sporu Güreşi Korumu ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır iki pehlivana Çorum güreşine yaptıkları hizmetler için teşekkür ettiler yeni görevlerinde başarılar dilediler ve vatana millete güzel hizmetler yapmalarını dilediler.