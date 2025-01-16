Ahlatcı Çorum FK yine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın pazartesi akşamı evinde oynadığı İstanbulspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Kırmızı Siyahlı takıma bu suçtan dolayı yine para cezası ve bir iki bloğa maça giriş yasağı gelmesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte antrenör Ziya Akçeken hakeme hakaret suçundan kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu ise sportmenliğe aykırılıktan kırmızı kart gördükleri için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

1. ligde ayrıca Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel hakaret suçundan, Amedspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Yeni Malatyaspor'da Enes Savucu ve Yiğit Ulaş ise kural dışı hareketleri nedeni ile ceza kuruluna sevk edildiler.