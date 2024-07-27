Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Çorum’da başarı elde eden öğrenciler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasına giren öğrenciler Zeynep Efe, Elif Sude Akyol ve Ekin Güney Çelik ile ailelerini Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı misafir etti.

Vali Dağlı, YKS sınavında üstün başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamı diledi. Vali Dağlı, ayrıca öğrencilere başarılarından dolayı hediye verdi.