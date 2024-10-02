Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar artık dünyaya ayak uyduran değil dünyaya yön veren bir gençlik yetiştirmek zorunda olduklarını belirterek bu anlamda sporun öneminin herkes tarafından kabul edildiğini söyledi.

Okul Sporları Sezon açılış toplantısında konuşan İl Müdürü Cemil Çağlar Milli Eğitimin insanımızı merkeze alan bütüncül bir yaklaşım ila hareket eden her bir öğrenciyi zihinsel ve sosyal, duygusal, fiziksel yönleri ile bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek ‘Çocuklarımızı sadece akademik açıdan başarılı değil aynı zamanda ahlaklı, erdemli topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek zorundayız.

Sanat, Kültür, Sportif yönü ortaya çıkmış bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Obezite, bağımlılık, duygusal yalnızlığa karşı en etkili mücadele spor olacaktır. Bir söz vardır yol güzel geçer yoldaşın güzelse. Benimde bu noktada en büyük yol arkadaşlarım sizler Beden Eğitimi Öğretmenleri, Resim öğretmenleri müzik öğretmenlerisiniz. Hep birlikte elele vereceğiz geleceğin liderlerini yetiştirmek yarının dünyasını şekillendirecek gençleri birlikte yetiştireceğiz.

Neşet Ertaş’ın bir sözü vardır, ‘Saz çalınan türkü söyleyenlerden korkmayın onlardan zarar gelmez’ demiş. Bizde diyoruzki spor yapan ve yaptıran çocuklardan, gençlerden zarar gelmez onların yanında olun destek olun’ dedi.