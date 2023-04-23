Çorum 'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yasin G. (29) ile Emirhan S. ve Ali S. arasında, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 3. Sokak'ta, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan S. tabanca ile Ali S. de tüfekle ateş ederek Yasin G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Yasin G'nin otomobilinde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. (A.A)