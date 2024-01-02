Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR DEVRİLEN OTOBÜSE ÇARPTI

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

4 ÖLÜ, 36 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

"BÖLGEDE YOĞUN SİS VAR"

Otobüs içinde sıkışan ve yaralanan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin aktardığına göre, bölgede yoğun bir sis olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü belirtildi.

"YAN DEVRİLİYKEN POSYA KAMYONU ÇARPTI"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, otobüsün Malatya'ya doğru seyir halinde olduğunu sis nedeniyle yat yattığını belirtti. Gürkan, "O sırada posta kamyonu otobüsü görmeden ona çarpıyor. 4 vatandaşımız hayatını kaybediyor." dedi.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.